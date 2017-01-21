حجة اصابة اثنين من النازحين برصاص المليشيات اثناء وقفة احتجاجية تطالب بمستحقاتهم المصادرة

تظاهر المئات من النازحين بمحافظة حجة اليوم امام المجمع الحكومي للمحافظة احتجاجاً على تلاعب سلطات مليشيات الحوثي والمخلوع بمستحقاتهم المالية للايجارات المقدمة من منظمات دولية.

وطالب المتظاهرون مسؤولي سلطات الامر الواقع بإقالة مدير الوحدة التنفيذية للنازحين متهمين اياه بالتلاعب في مستحقاتهم واستبدال اسمائهم بآخرين من عناصر المتمردين.

التظاهرة السلمية التي ضمت نساء ومسنون ازعجت سلطات المليشيات التي واجهتها بعنجهية مفرطة، ما ان بدأت حتى اطلقت المليشيات الرصاص الحي مباشرة وأصيب على اثرها اثنان من المتظاهرين بجروح تم اسعافهم لاحد المستشفيات.

وكان رئيس المنسقية العامة للنازحين بمحافظة حجة قد كشف في تصريح سابق للصحوة نت عن تلاعب ميليشيات الحوثي وصالح بمستحقات النازحين المقدمة من منظمات دولية واستبدال اعداد كبيرة باسماء وهمية تحت لافتة الشهداء، تقدر مبالغها بملايين.

وحمل عادل عوضة الانقلابيين مسؤولية ما تترتب عليه هذه الاجراءت المجحفة بحق النازحين الذين ينتظرون تدخلات انسانية لانقاذهم من وضعهم الانساني الصعب، لافتا الى انه لم يتم صرف سوى ل 1500 حالة من النازحين من بين ثلاثة الف معتمدة بمبلغ 120 مليون ريال ، متهما جمعيتي الامل وحجة اللتين تم الصرف عن طريقهما بالتورط مع المتمردين في التلاعب بمستحقات النازحين ، مطالبا في الوقت ذاته الجهات الداعمة بمحاسبة الجمعيتين والتاكد من عملية صرف المبالغ ..