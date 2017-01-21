محافظ صعدة يدعو المواطنين إلى رصد جرائم المليشيات وأسماء مشرفيهم

دعا محافظ صعدة هادي طرشان الوايلي المواطنين إلى رصد جرائم مليشيات الحوثي وصالح وأسماء القيادات الحوثية التي تتخفى تحت ألقاب وهمية بالإضافة إلى رصد إلى مواقع تمركزهم.

وفي رسالة للمواطنين في صفحته على فيسبوك قال الوايلي: “إن على الموطنين رصد المعلومات وتدوينها عن أسماء المشرفين الحوثة وأسماء المتحوثين وأماكنهم وما هي كنيتهم وماذا كان منصبهم في المليشيات".

وأضاف في الرسالة: "على المواطنين رصد مواقع الحوثيين ومراكزهم وأماكن تجمعهم وتدوينها، ومقرات الحوثي وسجونهم السرية وأيضا كل المناطق والأماكن التي يقومون بنشاطات فيها والداعمين لهم".

ودعا الوايلي "إلى توثيق كل ما من شأنه إدانة أشخاص حوثيين بجرائمهم أو إدانة أشخاص شاركوهم في نهب أموال الشعب أو نهب أموال وحقوق المواطنين أو البسط على أراضي الدولة أو أراضي الناس أو أي جريمة يقومون بها".

وقال محافظ صعدة: “إن الحوثيين يفكرون أنهم عندما يتم دحرهم من جميع المحافظات سيختفون وسيندمجون بين الناس لأنهم غير معروفين وبأسماء وهمية ويفكروا أنهم سيفلتون من الحساب".

يذكر أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يخوضون معارك في عدد من الجبهات في محافظة صعده، وتتقدم القوات في معظم تلك الجبهات.