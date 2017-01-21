صنعاء: الجيش يحرر مواقع جديدة ويتقدم نحو قرية ضبوعة بنهم

تمكنت وحدات الجيش من تحرير مواقع جديدة في منطقة نهم شرق صنعاء، وسط معارك مستمرة تخوضها القوات المسلحة مع مليشيات الحوثي والمخلوع بتغطية جوية من طيران التحالف العربي.

مصدر عسكري في المنطقة العسكرية السابعة أفاد أن وحدات الجيش تمكنت، اليوم السبت، من تحرير منطقة الصافح الأبيض الذي يمتد لأكثر من 4 كيلو متر، شمال قرية ضبوعة، في جبهة الميمنة بمديرية نهم.

وأضاف المصدر في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة إن القوات المسلحة تواصل التقدم نحو قرية ضبوعة، في ظل معارك مستمرة وسط تقهقر المليشيات الانقلابية وتكبدها خسائر كبيرة.

وأشار إلى أن وحدات الجيش تمكنت من قطع طرق الإمداد للمليشيات.