الحديدة: المليشيات تعتقل طالب من مدرسته على خلفية عدم الدعاء على التحالف والإصلاح

أقدمت مليشيات الحوثي والمخلوع على اعتقال طالب من مدرسته أثناء أداء اختبارات الفصل الادراسي الأول بمحافظة الحديدة غرب اليمن.

وأكد مصدر محلي أن المليشيات اجبرت مدير مدرسة 7 يوليو في منطقة الحشابرة بمديرية الزيدية بتسليم الطالب في الصف الاول الثانوي احمد على جتيم.

وأشارت المصادر أن المدير انتزع الطالب اثناء أدائه للإختبارات تحت ضغط مليشيا الحوثي والمخلوع.

واضافت المصادر بأن سبب اختطاف الطالب جتيم رغم صغر سنه، وتسليمه للمليشيات التي زجت به في سجونها، هو عدم دعائه ضد التحالف وحزب الاصلاح وما يسمونه بالعدوان، في الصلاة حيث يؤم الطالب المصلين في مسجد القرية.

وكانت مصادر محلية اتهمت المتحوث المدعو عايش الدخيجم بالتحريش بالسكان وهو احد من يقوم بإبلاغ المليشيات عن منازل المواطنين الرافضين للانقلاب.

وكانت مليشيات الحوثي قد اقتحمت مدرسة قتيبة بن مسلم في دير البحري بحثا عن الطالب احمد جتيم، فيما عشرات المعلمين من مديريات شمال محافظات الحديدة مختطفين او ملاحقين من قبل المليشيات.