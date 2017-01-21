الجوف: تحرير مواقع جديدة في خب والشعف وغارات على مواقع الانقلابيين في المتون





تمكنت قوات الجيش والمقاومة الشعبية في محافظة الجوف من تحرير مواقع جديدة في مديرية خب والشعف من قبضة المليشيا لانقلابية.

وقالت مصادر ميدانية، إن قوات الجيش والمقاومة حررت موقعي "المرة السوداء والمرة البيضاء بمنطق خب، وذلك عقب تصديها لهجوم على موقع الأجاشر.

وأشارت المصادر الى قوات الجيش نفذت هجوماً مضاداً وحررت موقعي المرة السوداء والبيضاء ودمرت آليات عسكرية للمليشيات.

يأتي هذا فيما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع الانقلابيين في مديرية المتون وتمكنت من تدمير واحراق اليات تابعة للانقلابيين.

هذا وتواصل قوات الجيش والمقاومة الزحف باتجاه آخر معاقل مليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة الجوف وذلك بعد تحرير أكثر من 80 بالمئة من مساحة المحافظة.





المصدر| الصحوة نت