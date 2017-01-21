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المليشيا الانقلابية تواصل عرقلة صرف مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها

السبت 21 يناير 2017 01:06 م الصحوة نت - متابعة خاصة
المليشيا الانقلابية تواصل عرقلة صرف مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها


كشف وكيل محافظ تعز، أنس النهاري، عن رفض الميليشيات الانقلابية السماح لمندوبي الحكومة الشرعية تسليم مرتبات الموظفين في المناطق التي تسيطر عليها.
 وقال النهاري، في تصريح لصحيفة «عكاظ» السعودية، إن الانقلابيين يرفضون تسليم كشوفات المستحقين للمرتبات، ويحولون دون قيام مندوبي الحكومة الشرعية بصرف المرتبات للموظفين بشكل مباشر.

وكانت الحكومة قد طالبت السلطات المحلية في المحافظات التي تسيطر عليها مليشيا الحوثي والمخلوع بسرعة ارسال كشوفات مرتبات موظفي الدولة لشهر ديسمبر 2014.

ورفضت مليشيا الحوثي والمخلوع ارسال كشوفات موظفي الدولة بحجج واهية، فيما ترفض هي ايضا صرف مرتباتهم وتتاجر بمعاناة الموظفين.


 

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