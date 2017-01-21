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عصابة حوثية تتبادل إطلاق النار فيما بينها وسط مدينة ذمار

السبت 21 يناير 2017 10:23 ص الصحوة نت - ذمار
عصابة حوثية تتبادل إطلاق النار فيما بينها وسط مدينة ذمار


اندلعت اشتباكات مسلحة ظهر اليوم بين عناصر حوثية، شرق مدينة ذمار، خلفت الاشتباكات إصابة الحوثي " عبده أحمد صوفة " إصابة خطيرة.  


وقال شهود عيان أن اشتباكات بالرصاص الحي، اندلعت ظهر أمس الجمعة بين جماعة الحوثي عبده صوفة، وجماعة الحوثي عبده صيري خلفت اصابة الأول برصاص الثاني، وذلك بسبب اختلافهم في توزيع أموال مواطنين كانو قد نهبوها. 


وفي ذات السياق أكدت مصادر خاصة أن عصابة للسرق والنهب شكلت من قبل حوثيين في مدينة ذمار، وعلى رأسهم " عبده صوفة، علي البداي، محمد البداي، أحمد الكبسي، منيف ابو حسن، حافظ لقمان، أحمد الحديجي، و عبده صيرة  بالتعاون مع مدير البحث الجنائي سالم الحداد ومشرف الحوثيين بالبحث، ابو نصر خيران. 


وذكرت المصادر أنه سبق لهم وان قاموا بعمليات سرق ونهب واسعة طالت ممتلكات مواطنين، منها سرقة دراجات نارية تتبع مواطنين من أصحاب الدخل المحدود، وكذلك نهبهم العديد من أموال المواطنين بقوة السلاح.

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