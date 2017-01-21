نهم: الجيش يحرر الجبال المطلة على ضبوعة ويقطع خط إمداد المليشيات في الميمنة





أكد مصدر عسكري في نهم أن قوات الجيش مسنودا بالمقاومة الشعبية تمكنت من قطع خط إمداد الميمنة بالكامل في الساعات الأولى من فجر اليوم.





وأوضح أن الجيش والمقاومة تقدموا نحو قرية ضبوعة وحرروا الجبال المطلة عليها، وأن هذا التقدم مكن الجيش من قطع خط امداد الميمنة بالكامل.





وبحسب المصدر فقد سقط حوالي عشرة بين قتيل وجريح في صفوف المليشيات وتم أسر آخرين، فيما تم الاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر.





وتحرز قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية انتصارات كبيرة منذ أيام واستولت على كميات كبيرة من الأسلحة النوعية أثناء عملية تحرير بعض المواقع الأسبوع الفائت.