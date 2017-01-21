حجة: المليشيات تتلاعب بمستحقات النازحين وتصادر نصف كمية المعونات الغذائية





كشف رئيس المنسقية العامة للنازحين بمحافظة حجة عن تلاعب مليشيات الحوثي وصالح بمستحقات النازحين المقدمة من منظمات دولية كبدل ايجارات خاصة لمن هم في مركز المحافظة، لدعم عناصرها وتموين جبهاتها القتالية.





وقال عادل عوضة في تصريح للصحوة نت بأن المتمردين عمدوا الى ادراج اعداد كبيرة من الاسماء الوهمية باسم الشهداء، تقدر مبالغها بملايين، والغوا كم كبير من النازحين المستحقين من كشوفات المستحقات المالية.





وحمل عوضة الانقلابيين مسؤولية ما يترتب على هذه الاجراءت المجحفة بحق النازحين الذين ينتظرون اي تدخلات انسانية لانقاذهم من وضعهم الانساني الصعب.





ولفت عوضه إلى أن الصرف لم يتم سوى ل 1500 حالة من النازحين من بين ثلاثة الف معتمدة بمبلغ 120 مليون ريال، متهما جمعيتي الامل وحجة اللتين تم الصرف عن طريقهما بالتورط مع المليشيات في التلاعب بمستحقات النازحين، مطالبا في الوقت ذاته الجهات الداعمة بمحاسبة الجمعيتين والتاكد من عملية صرف المبالغ..





واشار عوضة بان المنسقية العامة للنازحين معتمدة من قيادة المحافظة الموالية للمليشيات ولديها رقم حساب لدى البنك الزراعي، وسبق ان نفذت العديد من انشطة دعم النازحين، مبديا استغرابه واسفه معا من تجاهل المنظمات الانسانية للمنسقية المعنية بشؤون النازحين..





الى ذلك اكد شهود عيان بمركز المحافظة قيام المليشيات بنقل نصف الكمية الجديدة من المعونات الغذائية الخاصة بالنازحين إلى مخازنهم الخاصة لصالح عناصرهم ليحرموا منها مئات الاسر المستفيدة من هذا الدعم..





هذا وتقوم المليشيات بصورة شهرية الى مصادرة معظم المساعدات الانسانية لصالح جبهاتهم وعناصرهم وسط صمت المنظمات الدولية عن هذه التصرفات التي تضاعف من معاناة الاهالي المستفيدين، ودون اتخاذ اي اجراءات من شانها تصحيح مثل هذه الاعمال الهمجية.