الرئيسية / آخر الأخبار

المقدشي من جبهة نهم: صبر الجيش على جرائم المليشيات لن يطول

السبت 21 يناير 2017 01:09 ص الصحوة نت - صنعاء
المقدشي من جبهة نهم: صبر الجيش على جرائم المليشيات لن يطول


قال رئيس هيئة الأركان العامة اللواء محمد علي المقدشي إن صبر القوات المسلحة والشعب اليمني لن يطول وعلى الانقلابيين  التوقف عن الدفع بأبناء اليمن الى المهالك ثم يفرون ويتركون جثثهم في الجبال.

جاء ذلك خلال زيارته للخطوط الأمامية للمقاتلين في جبال يام ومشارف منطقة ضبوعة في جبهة نهم، شرق العاصمة صنعاء.

واطلع رئيس الأركان على ما حققه أبطال المنطقة العسكرية السابعة وخصوصا منتسبي اللواء 310 من انتصارات كبيرة وتطهير جبال رشح وبادين وحلبان ودوه وعشرات التباب والجبال ودحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وقال اللواء المقدشي ان ضباط وأفراد اللواء 310 الذين قاتلوا في عمران، يحققون اليوم انتصارات عظيمة وسيصلون مع زملائهم من بقية الألوية والوحدات الى صنعاء وعمران وصعدة قريبا.

 


آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى