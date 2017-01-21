عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيات بغارات الطيران وعمليات المقاومة في الحديدة





لقي العشرات من مليشيات الحوثي والمخلوع مصرعهم في غارات جوية مكثفة وعمليات متعددة للمقاومة.





وبحسب مصادر محلية فقد كان يوم الخميس الماضي يوما اسودا بالنسبة للمليشيا، حيث شنت المقاومة الشعبية في اقليم تهامة هجومين منفصلين، الاول استهدف طقما للمليشيا بقنبلة يدوية كان على متنه ثلاثة من مسلحيها اثناء مرورهم في مديرية الميناء بالقرب من جامع الرضا، وأسفر عن إصابتهم إصابة بالغة.





وفي هجوم ثان استهدفت المقاومة سيارة كيا كان يستقلها أربعة من عناصر مليشيات الحوثي بقنبلة يدوية في مديرية الحوك وأسفر الهجوم عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى.

وكانت مصادر عسكرية اكدت للصحوة نت بأن غارات مقاتلات التحالف تمكنت من استهداف 14 حوثيا واصيب آخرين فيما نجا المشرف الامني للمليشيا بمديرية الحجيله بمحافظة الحديدة من غارة جوية استهدفت غرفة عمليات المليشيا.





وبحسب المصادر فقد نجا المشرف الامني المدعو ابو حمزة في هده الغارة، فيما لقي نائبه ابو البتول و 2 من مرافقيه الشخصيين مصرعهم و 2 آخرين من كبار متحوثي مديرية الحجيلة، وعدد من عناصر الحوثي ينتمون لمحافظتي صعدة وحجة.





واضافت هذه المصادر ان غارة مباغة لمقاتلات التحالف استهدفت غرفة صغيرة مموهة داخل الاشجار بالقرب من نقطة المفرق الامني شرق عبال تتخدها عناصر المليشيا غرفة عمليات.





وبحسب شهود عيان كانت الغارة دقيقة حيث تم استهداف غرفة عمليات المفرق الصغيرة دون ان تلحق الغارة اضرارا بمحلات المواطنين المجاورة والتي صادرتها المليشيا واتخدت من بعضها مقار خاصة بها.





كما اكد شهود عيان سقوط عدد من عناصر المليشيا في منطقة الجاح شمال مدينة الحديدة جراء غارة على احدى نقاط التفتيش، بينما سقط قتلى وجرحى في غارة على الدفاع الساحلي ومدرسة القتال شرق مدينة الحديدة.