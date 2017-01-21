وفد صحي في تعز لتفقد أوضاع مستشفيات المدينة





قالت مصادر محلية في محافظة تعز إن وفداً صحياً زار مستشفيات المدينة اليوم الجمعة للاطلاع على الأوضاع الصحية فيها.

المصادر أشارت الى زيارة الوفد شملت مستشفى العسكري والثورة والجمهوري والروضة.

الوفد ترأسه وكيل وزارة الصحة د. شوقي الشرجبي، وقال إن هدف الزيارة التي يقوم بها مع وفد الهلال الأحمر الكويتي، تفقد الوضع الصحي بالمدينة وبحث سبل دعم القطاع الصحي وإيجاد حلول عملية لمعالجة جرحى الحرب في تعز.

الشرجبي أشار الى انه سيتم تقييم الحالات المستعصية من الجرحى، والعمل على تسفيرها إلى مستشفيات متخصصة في الخارج لتلقي العلاج".

وقدم الهلال الأحمر الكويتي 4 سيارات إسعافية للمدينة، والتي تم توزيعها على هيئة مستشفى الثورة والمستشفى الجمهوري والمستشفى العسكري.

هذا وتشهد مدينة تعز نقصاً كبيراً في مختلف الخدمات منها الطبية وذلك نظراً للاستمرار القصف العشوائي والحصار من قبل مليشيا الحوثي والمخلوع.

وتعيش تعز وضعاً مأساوياً، جراء استمرار الحرب التي تشنها المليشيا الانقلابية على المدينة منذ قرابة العامين.