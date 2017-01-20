الحديدة: مقتل وجرح عدد من عناصر المليشيا في هجومين لرجال المقاومة

لقي مسلح على الأقل مصرعه وأصيب عدد آخر من مليشيا الحوثي والمخلوع بمدينة الحديدة، في هجومين نفذهما رجال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة، أمس الخميس.

وأكد مصدر في المقاومة أن أبطال المقاومة هاجموا بقنبلة يدوية طقما يقل ثلاثة من مسلحي المليشيا، في مديرية الميناء بالقرب من جامع الرضا، عند الساعة7صباح أمس الخميس ، وقد أسفر الهجوم عن إصابة عناصر المليشيا بجروح بالغة.

وفي الهجوم الثاني استهدف رجال المقاومة بقنبلة يدوية سيارة كيا كان على متنها أربعة من مسلحي مليشيا الحوثي، في مديرية الحوك في الشارع المؤدي من الجامعة إلى جولة الربصة، عند الساعة 9.30 صباح أمس الخميس، وقد أسفر الهجوم عن مصرع أحد عناصر المليشيا وجرح ثلاثة آخرين.