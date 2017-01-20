مقتل وإصابة 5 من المليشيات الانقلابية بمواجهات في تعز

قُتل 3 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 2 آخرين اليوم الجمعة في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

واستشهد أحد أفراد المقاومة وأصيب 2 في تلك المواجهات، بالإضافة إلى إصابة 3 من المدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات.

وكانت المليشيات المتمركزة في منطقتي ورزان ودمنة خدير جنوب شرق المدينة قد كثفت قصفها لقرى مديرية الصلو جنوب تعز، بصواريخ الكاتيوشا.

وتعرضت الأحياء السكنية في شرق وغرب المدينة لقصف بقذائف المدفعية ومضادات الطيران من قبل المليشيات المتمركزة في تباب الجعشة والسلال و سوفتيل وفي القصر الجمهوري ،شرق المدينة، وفي شارعي الخمسين والستين، شمال المدينة.