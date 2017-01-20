"علماء المسلمين" بالسودان: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس عمل غير عقلاني

اعتبرت هيئة علماء المسلمين بالسودان، اعتزام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نقل سفارة بلاده لدى إسرائيل من مدينة تل أبيب إلى القدس أمر "غير مقبول" وعمل "غير عقلاني".

وقال محمد عثمان صالح رئيس الهيئة التي تضم علماء الدين المسلمين في البلاد، في حديث للأناضول، إن "وجود الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية تجاوز للعدالة، ولا يمكن أن تنقل الولايات المتحدة سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة".

وأضاف أن "العلاقات الطبيعية بين الدول تحتم على الجميع نصرة المظلوم، وهو الشعب الفلسطيني، وليس إسرائيل المغتصبة للأرض".

وحذر من أن "واشنطن بنقل بعثتها الدبلوماسية إلى الأراضي الفلسطينية تمنح إسرائيل حقاً لا تملكه".

وقال: "نحن ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، ونؤكد تضامننا مع الفلسطينيين حتى يعود لهم الحق".

وخلال حملته الانتخابية، وعد ترامب، الذي انتخب رئيسا للولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين ثان الماضي، بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

ومن المقرر أن يجري تنصيب ترامب رئيسا للولايات المتحدة، رسميًا، اليوم الجمعة.

وديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته باراك أوباما، قرارا بتعليق نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس لمدة 6 أشهر جديدة.

ومنذ تبني الكونغرس الأمريكي، قرارا في 1995، بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، دأب رؤساء الولايات المتحدة على توقيع قرارات كل 6 أشهر بتأجيل نقل السفارة "من أجل حماية المصالح القومية للولايات المتحدة"، حسبما تنص تلك القرارات.