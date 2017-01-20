تقرير حكومي: مقتل 459 امرأة وجرح 1206 بنيران المليشيات الانقلابية





كشف تقرير صادر عن وزارة حقوق الإنسان عن مقتل وإصابة عدد كبير من النساء بشظايا قذائف الهاون أو الكاتيوشا أوالطلقات النارية، والتي يطلقها قناصون حوثيون.

وقال التقرير، الذي شارك في إعداده عشر منظمات حقوقية في اليمن، إن من بين الضحايا نساء حوامل تعرضن للإجهاض، نتيجة الإصابة بشظايا الحوثيين، فضلا عن سقوط قتلى وجرحى من الأطفال وكبار السن. وتضمن التقرير إحصاءات دقيقة موثقة بالصور والأوراق لجرائم الميليشيات.

وأشار التقرير إلى مقتل ما لا يقل عن 459 امرأة، وأن إجمالي الجرحى من النساء بلغ 1.206، فضلا عن حالات الاعتداء والاختطاف.

ولفت التقرير إلى أن هناك مناطق ما زال العمل جاريا فيها لحصر وتوثيق انتهاكات المتمردين، كما أن هناك بعض المناطق التي لم يتمكن الراصدون من الوصول إليها، ولكن المؤشرات تبين أن هناك حجما هائلا من انتهاكات الحوثيين في تلك المناطق.



