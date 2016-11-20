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الإفراج عن 5 أطفال أسرى في مأرب كانوا يقاتلون في صفوف المليشيات

الأحد 20 نوفمبر 2016 01:26 م الصحوة نت | خاص
الإفراج عن 5 أطفال أسرى في مأرب كانوا يقاتلون في صفوف المليشيات

قالت مصادر محلية في محافظة مأرب إن السلطات الأمنية بالمحافظة أفرجت اليوم الأحد عن خمسة أطفال كانوا يقاتلون في صفوف مليشيا الحوثي والمخلوع.

المصادر أكدت بأن الخمسة الأطفال تم أسرهم في المعارك الأخيرة التي تدور في أطراف محافظة مأرب.

 

وتزج مليشيات الحوثي والمخلوع بآلاف الأطفال في معاركها في مختلف المحافظات اليمنية.

ولم تكن هذه العملية هي الأولى، حيث كانت السلطات الأمنية بمأرب قد أفرجت عن عشرات الأطفال أيضاً تم أسرهم خلال المعارك مع المليشيات الانقلابية.

 

وتعتمد المليشيات الانقلابية على الأطفال لتعزيز جبهات قتالها وذلك لسهولة استقطابهم والزج بهم في معاركها العيثية التي تشنها على بعض المحافظات اليمنية.

 

وكان عدد من المنظمات الدولية والمحلية قد اتهمت جماعة الحوثي والمخلوع باستخدام آلاف الأطفال في معاركها وذلك بعد اجبارهم بصورة أو بأخرى على ترك مدارسهم.


المصدر | الصحوة نت

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