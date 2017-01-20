العميد بحيبح: الطريق الى محافظة البيضاء سالكاً بعد اقتراب الجيش من بيحان العليا

كشف قائد اللواء 26 ميكا العميد الركن مفرح بحيبح أن 80 بالمائة من المواقع التي كانت تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية في بيحان بمحافظة شبوة أصبحت تحت سيطرة الجيش والمقاومة الشعبية .

العميد بحيبح أكد أن المليشيات الانقلابية فقدت قدرتها على خوض قتال مباشر خارج تحصيناتها، مشيراً الى أن السلسلة الجبلية المتداخلة مع البيضاء وحريب أصحبت تحت سيطرة الجيش.

وقال العميد بحيبح في تصريح لـ"وكالة الأنباء اليمنية سبأ" إن إحكام الجيش السيطرة على جبل الساق كسر العمود الفقري لسيطرة الميليشيا في بيحان، وهو ما جعل المليشيا تكثف التحصينات في مواقعها الاخيرة في منطقة الصفحة "وهي المنطقة التي قال العميد بيحبح أن الانقلابيين سيخسروها تباعا وسيصبح الطريق سالكاً الى بيحان العليا ومن ثم محافظة البيضاء.

يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات في آخر معاقل المليشيات الانقلابية في بيحان بشبوة وسط تقدم قوات الجيش والمقاومة.

وتلقت المليشيا الانقلابية خسائر كبيرة في جبهتي بيحان وعسيلان بشبوة وفقدت مواقع استراتيجية كانت تتحصن فيها منذ أشهر.

وكانت مصادر عسكرية قد أعلنت مطلع الأسبوع الفائت مصرع قائد المليشيات في بيحان مع عدد من مرافقيه، في ضربة موجعة تلقتها المليشيات في ذات المنطقة.

الصحوة نت | متابعة خاصة