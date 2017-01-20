وزير الأوقاف يعلن فك ارتباط أنظمة الحج والعمرة عن الانقلابيين بصنعاء

وجه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور /أحمد عطية/ قطاع الحج والعمرة والوكالات بتشديد اجراءات منع التخلف من الحجاج أو المعتمرين وضرورة التقيد بالأنظمة الأمنية الخاصة بالحج.

جاء ذلك في اللقاء التشاوري الثاني بين وزارة الأوقاف والإرشاد ووكالات الحج والعمرة، الذي عقد في مكة المكرة مساء أمس الخميس.

وكرس اللقاء لمناقشة التحضير لموسم الحج القادم.

وقال الدكتور عطيه، إن الوزارة ووكالات الحج أمام مسؤولية كبيرة لتحقيق الريادة في تقديم الخدمات، والحصول للمرتبة الأولى من بين جميع الدول الإسلامية في مستوى وجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.

وأكد الوزير الى أن موسم الحج القادم لن يكون للانقلابيين في صنعاء، اي ارتباط او تدخل فني أو تقني أو إداري بالحج.

وعبر وزير الاوقاف عن شكر الحكومة اليمنية ووكالات الحج والعمرة للأشقاء في المملكة العربية السعودية ، وحرصهم على تذليل الصعوبات لليمنيين، ومنحهم امتيازات خاصة نظرا للوضع الذي تعيشه اليمن جراء الخرب التي تشنها المليشيا الانقلابية.

وتسعى وزارة الأوقاف الى تحسين الخدمات وتقديم التسهيلات في موسم الحج القادم وذلك من خلال حزمة من الإجراءات التي شرعت بالاعداد لها.





الصحوة نت | متابعة خاصة