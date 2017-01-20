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مقاومة البيضاء تحرر موقع حيد الملح في الزاهر

الجمعة 20 يناير 2017 04:37 م الصحوة نت - متابعة خاصة
مقاومة البيضاء تحرر موقع حيد الملح في الزاهر صورة ارشيفية


تمكنت المقاومة الشعبية في محافظة البيضاء من تحرير عدد من مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في محافظة البيضاء.

وقالت مصادر محلية إن مقاومة البيضاء تمكنت من تحرير موقع حيد الملح في مديرية الزاهر بعد معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والمخلوع.

وحسب المصادر، فإن قتلى وجرحى من المليشيا سقطوا جراء تحرير موقع حيد الملح.

المصادر أكدت أن مقاومة البيضاء تقدمت باتجاه مواقع أخرى في مديرية الزاهر بعد تحرير موقع حيد الملح.

ومنذ عامين ومقاومة البيضاء تخوض معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي والمخلوع وكبدتها خسائر كبيرة.


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