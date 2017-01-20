ذمار: الحوثيون يفرضون مبالغ مالية على الأهالي عند زيارة القبور





أفادت مصادر محلية بمدينة ذمار "وسط اليمن" أن مليشيات الحوثي فرضت مبلغ "خمسين ريال" عند زيارة ما يسمى "بروضة الشهداء" التي خصصتها لدفن قتلاها.





وأكدت المصادر أن الحوثيين نصبو حارسا في بوابة ما يسمى "روضة الشهداء بمقبرة العمودي" وسط المدينة، وأنه يأخذ مبلغ خمسين ريال يمني على كل من أراد دخول الروضة لزيارة أحد القبور.





وتابعت المصادر قولها إن الحوثيين فرضوا ذلك المبلغ، مقابل الحراسة الدائمة للروضة، والعناية المستمرة بتشجير القبور وسقايتها.





هذا وكانت مليشيات الحوثي بمدنية ذمار قد افتتحت خلال الأسابيع الماضية، مقبرة اخرى هي الأكبر من حيث المساحة والحجم عن سابقتها، ما يوحي بحجم الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف الحوثيين بالمحافظة.