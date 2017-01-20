ولد الشيخ يبحث مع الجبير تطورات الأوضاع في اليمن





بحث المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الخميس، مع وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، آخر مستجدات الأزمة في اليمن.

ويأتي هذا اللقاء قبيل زيارة مرتقبة لولد الشيخ إلى العاصمة صنعاء، لعرض على الانقلابيين خارطة جديدة للسلام.

وفي صعيد متصل...قالت مصادر سياسية إن المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أجّل زيارته التي كانت مقررة إلى صنعاء، الأربعاء، بسبب اشتراطات الانقلابيين.

وذكرت المصادر لـ«البيان» الإماراتية أن ولد الشيخ أحمد كان مقرراً أن يزور صنعاء، الاربعاء، ليسلم الطرف الانقلابي خطته المعدلة للتسوية، ومناقشة التحضيرات المتعلقة باجتماع لجنة التهدئة العسكرية المكلفة بتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، لكن الطرف الانقلابي اشترط أن يعترف المبعوث الأممي بالحكومة التي شكلها الانقلابيون، وأن يلتقي بوزير خارجيتها بدلاً عن اللقاء مع ممثلي جماعة الحوثي وحزب المؤتمر لشعبي، وهو ما تم رفضه.

ووفقاً لهذه المصادر، اشترط الانقلابيون أيضاً إعادة حركة الملاحة الجوية لمطار صنعاء قبل مناقشة أي أفكار للتسوية وعمل اللجنة العسكرية، ولهذا أجلت الزيارة إلى وقت لاحق لم يحدد بعد.

الصحوة نت | متابعة خاصة

إقرأ أيضاً