اعتراض صاروخين بالستيين في سماء مأرب





اعترضت المنظومة الدفاعية "باتريوت" مساء اليوم الخميس صاروخين بالستيين في سماء مدينة مأرب.

وحسب مصادر محلية في مأرب، فإن المليشيات الانقلابية اطلقت صاروخين بالستيين على أهداف في مدينة مأرب وتمكنت الدفاعات الجوية من اسقاطهما خارج المدينة.

وما بين الحين والآخر تطلق المليشيات الانقلابية صواريخ بالستية باتجاه مدينة مأرب فيما تتصدى الدفاعات الجوية لكافة المحاولات.

يأتي هذا فيما تتواصل الاشتباكات في صرواح آخر معاقل المليشيات الانقلابية في محافظة مأرب.

وتستميت المليشيات الانقلابية البقاء في صرواح كون هذه المنطقة آخر معاقلها في محافظة مأرب، ومنها يتم قصف بعض الأحياء السكنية بمأرب بصواريخ الكاتيوشا.





الصحوة نت | متابعة خاصة