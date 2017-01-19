مقتل وإصابة 15 حوثيا في مواجهات وقصف للتحالف بتعز

قُتل 4 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 11 آخرين اليوم الخميس في مواجهات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

واستشهد اثنين من قوات الجيش والمقاومة وأصيب 3 آخرين بالإضافة إلى إصابة 5 مدنيين جراء القصف المستمر على الأحياء السكنية من قبل المليشيات الانقلابية.

وتمكن الجيش الوطني في جبهة العروس من كسر هجوما للمليشيات في محيط العروس بصبر الموادم جنوب شرق المدينة، وأفشل محاولة تسلل في مدرسة همدان بالربيعي غرب المدينة وأجبروهم على الفرار بعد تكبدهم خسائر فادحة في الارواح.

من جانب آخر، واصلت قوات الجيش الوطني تمشيط المنطقة في محيط الجديد غرب تعز وتفكيك حقول الألغام . فيما شنت مقاتلات التحالف عدة غارات على منطقة واحجة القريبة من مدينة المخا استعداداً للتقدم باتجاه مدينة المخا.

من جهتها، أجبرت المليشيات المواطنين من أبناء واحجة على النزوح من منازلهم .

وتعرضت الأحياء السكنية بالمدينة لقصف بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقع المليشيات في تبة سفتيل والقصر الجمهوري وتبة الجعشة شرق المدينة ومن شارع الخمسين والستين والربيعي شمال وشمال غرب المدينة.

كما تعرضت قرى العَبَدِّلَهْ بمقبنة غرب تعز لقصف بمضادات الطيران من قبل المليشيات المتمركزة في وادي الجسر أخلود وجبل الحصن عَبَدِّلَهْ .