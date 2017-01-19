نائب الرئيس يثمن دور السلطات المحلية في تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة





ناقش نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح اليوم الخميس مع نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية عبدالعزيز جباري الجهود الحكومية المبذولة في إطار تطبيع الأوضاع في المناطق المحررة

وفي اللقاء أشاد نائب الرئيس بما تحقق في إطار تلبية متطلبات المواطنين الأساسية والخدمية والتنموية في المحافظات والمناطق المحررة في محافظات مأرب والبيضاء والجوف وصنعاء.

وأشار نائب الرئيس إلى تقدير القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية وحرصه على أن تكون كل المناطق التي تسيطر عليها الشرعية في كل المحافظات نموذجاً للوجود الحقيقي للدولة بالتزامن مع استمرار تقدم أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية نحو استكمال عملية التحرير وإسقاط مشروع الانقلاب.