رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على دفع رواتب الموظفين رغم تعنت الانقلابيين

عقد مجلس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً استثنائياً له برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد عبيد بن دغر لمناقشة عدداً من القضايا الهامة.

وفي الاجتماع أكد بن دغر أن الحكومة حريصة على دفع رواتب موظفي الدولة رغم تعنت الانقلابين في تسليم كشوفات رواتب الموظفين في المحافظات التي يسيطرون عليها.

واستمع المجلس إلى عدد من التقارير المقدمة من الوزراء وناقش مجلس الوزراء تخفيض الرسوم الجمركية في ميناء عدن وكافة الموانئ ،واحال الموضوع إلى وزارتي المالية والنقل لاتخاذ الإجراءات الازمة وبشكل عاجل واتخاذ كافة التسهيلات لتنشيط ميناء عدن تجارياً وفقاً لتوجيهات الرئيس هادي.