إب: وفاة شاب دهسا بأحد أطقم المليشيات ببعدان

توفي مواطن اثر تعرضه لعملية دهس من قبل مسلحي مليشيا الحوثي وصالح بمحافظة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية بأن اثنين من المواطنين أصيبا بجراح بالغة اثر تعرضهما لعملية دهس بأحد أطقم المليشيا بمديرية بعدان شرق محافظة إب ، ونقلا للمستشفى لتلقي العلاج.

المصادر قالت بأن الشاب صلاح الماطري توفي بعد وصوله أحد مستشفيات مدينة إب نتيجة اصابته البالغة .

وينتمي الشاب الماطري إلى منطقة العود من أبناء قرية الحجفار وهو العائل الوحيد لأسرته بحسب العديد من أقاربه والذين طالبوا بضبط الجناة ومحاسبتهم تجاه الجريمة التي تعرض لها ومواطن آخر بسوق الليل بمديرية بعدان.

وبحسب الأهالي فإن الطقم يتبع مشرف المليشيات الحوثية بمنطقة العذارب بمديرية بعدان.

ولا يزال المواطن عادل المقبيعي يرقد في أحد المستشفيات وبحالة خطرة وهو من أبناء منطقة القطيبي بمديرية بعدان.

وتأتي هذه الحادثة بعد يوم من دهس طالبة بمنطقة المعاين شمال غرب محافظة إب من قبل مسلحي مليشيا الحوثي وصالح.