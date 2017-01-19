الحديدة: مقتل حوثي وإصابة آخرين في هجوميين للمقاومة

قتل مسلح حوثي وأصيب ستة آخرين في هجوميين نفذتهما المقاومة الشعبية استهدف طقم وسيارة تقل مسلحين حوثيين في مدينة الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر في المقاومة “إن أفرادا من المقاومة استهدفوا طقما لمليشيا الحوثي بقنبلة يدوية كان على متنه ثلاثة من مسلحيها أثناء مرورهم في مديرية الميناء وأسفر الهجوم عن إصابتهم إصابة بالغة".

كما نفذت المقاومة هجوم آخر استهدفت سيارة كان يستقلها أربعة من مليشيات الحوثي بقنبلة يدوية في مديرية الحوك في الشارع المؤدي إلى الجامعة وأسفر الهجوم عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى.

يذكر أن المقاومة الشعبية في إقليم تهامة وفي المحافظات التي تسيطر عليها ميلشيات الحوثي تعتمد على الكمائن والهجمات المباغتة على نقاط أمنية وتجمعات للميلشيات، وكبدتهم خلال أكثر من عام خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.