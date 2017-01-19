حجة: مقتل وجرح العشرات بينهم مسؤل الاستطلاع وتدمير مخازن أسلحة في حرض وميدي

قتل وجرح العشرات من مليشيات الحوثي وصالح بينهم قيادي ميداني في قصف نفذته مقاتلات الأباتشي التابعة للتحالف العربي في جبهة ميدي وحرض بمحافظة حجة شمال اليمن.

ونقل المركز الإعلامي في لمنطقة العسكرية الخامسة "أن طيران الأباتشي شن هجمات عدة على مواقع المليشيا في كل من جبهتي حرض وميدي قتل وجرح خلالها نحو ٢١حوثيا بينهم مسؤول الاستطلاع في جبهة ميدي".

وأضاف المركز "أن طيران الاباتشي دمر مخزن سلاح في حرض وآخر في مزارع الخضراء جنوب ميدي، بالإضافة إلى تدمير كميات كبيرة من الألغام والذخائر في عدد من مواقع الميلشيات".

في غضون ذلك قتل اثنان من عناصر المليشيا ودمر مدفع B10 تابع للمليشيا بقصف شنته مدفعية قوات الجيش في مزارع الخضراء جنوب مدينة ميدي.

وتدور معارك مستمرة في جبهة حرض وميدي في محافظة حجة بين قوات الجيش الوطني والمقاومة مسنودين من قوات التحالف العربي من جهة، وميلشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى حيث تتكبد الميلشيات خسائر يومية في العتاد والأرواح.