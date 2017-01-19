تعز: اجتماع أمني برئاسة قائد المحور يناقش ترتيبات تثبيت الأمن بالمدينة

ثمن اللواء ركن خالد فاضل قائد محور تعز نائب رئيس اللجنة الأمنية الجهود المبذولة في سبيل ارساء دعائم الأمن، مشددا على ضرورة العمل وفق مؤسسات الدولة من خلال إسناد وردف إدارة الأمن وفرضه في المدينة.

وترأس اللواء فاضل اجتماعا ضم وكيل المحافظة رشاد الأكحلي ومدير شرطة تعز العميد محمود المغبشي و عمليات المحور العقيد عدنان رزيق وأعضاء الحملة الأمنية ممثلي الألوية لمناقشة الترتيبات الأمنية في المحافظة و تفعيل دور الحملة الأمنية.

وأقر اللقاء الذي عقد اليوم الخميس فرض الأمن بالمدينة بالتعاون مع الحملة الأمنية والشرطة العسكرية بالإضافة إلى إلغاء المسميات والعمل تحت قيادة المحور وذلك حرصاً و تعزيزاً لوحدة الهدف.

كما تم الإتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين قيادة المحور و إدارة عام شرطة تعز لمزاولة مهام الحملة الأمنية ؛ وتمكين الجهات الرسمية بالإشراف المباشر على الإيرادات وفق خطة مدروسة.

وخلص الاجتماع الأمني إلى ضرورة توفير إمكانيات العمل وبدء فريق الحملة الأمنية بممارسة مهامه و العمل بمسميات الدولة وتماهي أي مسميات آخري .

وشدد الإجتماع على التعامل بحزم تجاه كل من تسول له نفسه الإخلال بالوضع الأمني والإعتداء على الممتلكات العامة وممتلكات المواطنين.