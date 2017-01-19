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اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية بالمدينة القديمة بإب على خلفية مقتل مواطن مسن

الخميس 19 يناير 2017 04:57 م الصحوة نت - خاص
اشتباكات مسلحة وفوضى أمنية بالمدينة القديمة بإب على خلفية مقتل مواطن مسن

 

اندلعت اشتباكات بين مسلحين من أبناء المدينة القديمة وبين أفراد من القسم الشرقي لمديرية المشنة الخاضع لسيطرة مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية.

 

وتجددت الاشتباكات المسلحة بعد ظهر اليوم الخميس على خلفية مقتل المواطن المسن عبدالسلام عبود باسلامة فجر أمس برصاص أحد جنود القسم الشرقي.

 

ولم تؤكد المصادر الخاصة بالصحوة نت سقوط ضحايا في لإشتباكات التي استمرت حتى عصر اليوم، غير أن كثير من المواطنين أفادوا بأن منازلهم تعرضت لإطلاق نار كثيف وتحطمت نوافذ منازل البعض فيما أصيب النساء والأطفال بحالة كبيرة من الرعب والهلع.

 

ويطالب الأهالي بنقل القسم ومحاسبة الجنود على ما تعرضوا له من حوادث قتل وشروع بالقتل ونتيجة لسقوط ضحايا مدنيين برصاص جنود القسم منذ سنوات.

 

وقتل المواطن المسن عبدالسلام عبود باسلامة وهو خارج يصلي الفجر أثناء اشتباكات مسلحة مع حوثيين متواجدين داخل القسم الشرقي وظل باسلامة ينزف لساعات حتى فارق الحياة.

 

ويتهم الأهالي جنود تابعين لمسلحي الحوثي وصالح بقتل باسلامة ويطالبون بالقبض عليهم ومحاسبتهم وكشف الجناة للرأي العام.

 

وتشهد محافظة إب فوضى وفلتان أمني غير مسبوق منذ سيطرة المليشيا الإنقلابية على المحافظة قبل أكثر من عامين وسقط نتيجة الفلتان الأمني مئات المواطنين قتلى وجرحى.

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