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إب: طقم تابع للمليشيات يدهس اثنين من المواطنين بسوق الليل في بعدان

الخميس 19 يناير 2017 04:40 م الصحوة نت - خاص
إب: طقم تابع للمليشيات يدهس اثنين من المواطنين بسوق الليل في بعدان

 

دهس أحد الأطقم التابعة لمليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح اثنين من المواطنين بمحافظة إب وسط اليمن.

 

وأفادت مصادر محلية بأن اثنين من أبناء مديرية بعدان شرق محافظة إب تعرضا ظهر اليوم للدهس بأحد أطقم المليشيات بمنطقة سوق الليل بمديرية بعدان وتم نقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج.

 

وبحسب شهود عيان وأهالي المنطقة فإن المصابين هم صلاح علي صالح الماطري وعادل المقيبعي وحالتهما لا تزال خطرة.

 

ويوم أمس الأول دهست المليشيات الإنقلابية فتاة بمنطقة المعاين بالقرب من مدارس الحرمين شمال غرب مدينة إب.

 

ومنذ أسبوعين استقبل مستشفى الثورة العام بمدينة إب قرابة 15 حالة تعرضا لحوادث صدام مروية من أطقم المليشيا الإنقلابية والذين يقودون تلك السيارات بسرعة جنونية وفي بعض الأحيان يقودها صغار سن.

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