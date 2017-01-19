قائد محور صعدة: 90 كيلو تفصل قوات الجيش عن مركز المحافظة





كشف العميد عبيد الاثلة قائد محور صعدة أن العد التنازلي لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح واضح في الانهيار حيث تعيش هذه المليشيات حالة انهزام وضعف وقلة من الرجال.

يأتي هذا فيما تستمر الاشتباكات بين قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وبين مليشيا الحوثي والمخلوع صالح من جهة اخرى في جبهات القتال بصعدة.

وقال العميد الاثلة في تصريحات لصحيفة "المدينة" السعودية، قال إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتت على بعد 90 كيلومترًا من مركز المحافظة التي تعتبر المعقل الرئيس لمليشيات الحوثي الانقلابية.

الاثلة أكد أنه من خلال نتائج التحقيق واعترافات الاسرى من المليشيات المغرر بهم من متختلف المحافظات الذين وقعوا في قبضة الجيش والمقاومة عن وجود بصمات ايرانية ومن حزب الله اللبناني في جبهات قتالهم.

وأشار الأثلة الى أن المعلومات التي اعترف بها الأسرى بينت عن وجود قيادات خارجية وكوادر وخبراء ايرانيين ومن حزب الله.

وكانت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية قد عثرت على أسلحة ايرانية في جبهة البقع واسلحة محلية الصنع تم صناعتها باشراف خبراء ايرانيين.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة مطلع الأسبوع الفائت من السيطرة على المفرق الرابط بين محافظتي صعدة والجوف.

ودفعت مليشيا الحوثي والمخلوع بتعزيزات كبيرة الى مواقعها في صعدة وذلك بعد زحف قوات الجيش والمقاومة وذلك في محاولة لحماية معقلها الرئيسي.

ورغم الحشد المستمر الى جبهات القتال بصعدة الا ان قوات الجيش تواصل تقدمها وكبدت المليشيات الانقلابية خسائر فادحة واستولت على مخابئ أسلحة.



الصحوة نت | متابعة خاصة

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