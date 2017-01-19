قوات الجيش تواصل زحفها باتجاه المخا والمليشيا الانقلابية تفر باتجاه الخوخة

قالت مصادر عسكرية إن حالات فرار ‏جماعية لعناصر ‏الميليشيات الانقلابية من مدينة ‏المخاء الساحلية التابعة لمحافظة تعز، وذلك بعد ‏اقتراب ‏قوات الجيش والمقاومة من المدينة.

وفي وقت سابق قال المتحدث باسم الجيش الوطني بمحور تعز ‏العميد ‏منصور الحساني "إن عمليات ‏الفرار للمليشيات تركزت ‏نحو مناطق يختل ‏ومناطق ما قبل مدينة المخا ‏باتجاه الخوخة، وذلك بعد ‏تعرضهم لضربات ‏قاصمة وسقوط عدد كبير منهم ‏تحت ضربات ‏طيران التحالف وهجمات الجيش ‏الوطني خلال ‏الأيام الماضية”.‏

هذا ويقوم طيران التحالف ومدفعية الجيش بتمشيط ‏المناطق الواقعة بين الجديد ومدينة ‏المخا استعدادًا ‏لاستكمال تقدم قوات الجيش الوطني.

وانطلقت مطلع يناير عملية عسكرية أطلق عليها " الرمح الذهبي" وذلك تحرير الساحل الغربي الجنوبي لمحافظة تعز وصولاً الى باب المندب.

وتتخذ المليشيات الانقلابية من الساحل الغربي الجنوبي خطاً رئيسياً لتهريب السلاح من الخارج سيما من ايران.

وتتهم الحكومة ايران باستمرار ارسال شحنات الأسلحة للانقلابيين، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف من التدخلات الايرانية في اليمن.





الصحوة نت | متابعة خاصة

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