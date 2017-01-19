نهب 3 مليون ريال على أحد التجار من قبل مسلحي الحوثي والمخلوع بمدخل مدينة إب





تعرض أحد التجار لعملية نهب أمواله من قبل عصابة مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي صوالح بمدينة إب وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية لـ"الصحوة نت" أن مسلحي تابعين للمليشيا الإنقلابية سطو على أموال كانت بحوزة تاجر عاد من متجره متجها إلى منزله في منطقة ميتم شرق جنوب محافظة إب.

وبحسب المصادر فقد خرج التاجر من متجره مساء أمس ومر على احد نقاط الإنقلابيين والتابعة لما كان يسمى بالحرس الجمهوري عند المدخل الشرقي لمدينة إب ، وعقب تجاوزه للنقطة وعلى بعد أمتار قليلة منها لحقه مسلحون ونهبوا أموال كانت بحوزته بقوة السلاح.

وحاول التاجر مقاومة المسلحين ورفضه اعطائهم الأموال التي كانت معه الأمر الذي دفع المسلحين للتهديد بقتله ورميه في الشارع ، ليتدخل نجل التاجر والذي كان برفقته ومنع أباه من مقاومتهم وأعطاهم الفلوس حفاظا على حياة أبيه.

وتقدر المبالغ المنهوبة بحسب مصادر مقربة من التاجر بـ3 مليون ريال يمني.

وتزايدت عمليات السطو المسلح والسرقات في إب للتجار والمواطنين وبقيادة مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية والتي تحكم قبضتها على إب وترعى الفلتان الأمني لترهيب المواطنين والسطو على أموالهم وممتلكاتهم.

المصدر| الصحوة نت