المليشيات تقتحم منزل والد شهيد في عمران وتختطف خمسة من أفراد أسرته





في عمران.. داهمت عناصر من مليشيا الحوثي قرية بيت العنس بمديرية جبل يزيد، وقامت باقتحام منزل والد الشهيد عبدالوهاب حسين علي العنس الذي استشهد الثلاثاء في جبهة نهم وهو يقاتل مع أبطال اللواء ٣١٠ في صفوف الشرعية ضد الانقلابيين.

مصادر محلية أكدت أن عناصر المليشيا بعد اقتحامها للمنزل أقدمت على إطلاق النار على عم الشهيد، المواطن ناصر علي العنس ما أدى إلى إصابته، ومن ثم قامت باختطافه والد الشهيد وثلاثة آخرين من أبناء عمه واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وأحرزت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية تقدماً كبيراً خلال اليومين الماضيين في جبهة نهم سيما ميمنة الجبهة وتمكنت من تحرير عدد من المواقع الهامة.