ميليشيا الحوثي تقطع أذن مواطن أمام العامة "الأسباب"





أقدمت عناصر تابعة لميليشيات جماعة الحوثي على بتر أذن مواطن بأستخدام آلة حادة أمام العامة بعد الإعتداء عليه بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق صباح الأربعاء.

وقالت مصادر محلية ن مسلحين حوثيين يستقلون طقما عسكريا قاموا بالاعتداء على احد المواطنين بالضرب المبرح عقب تذمره من عملية اطلاق النار الكثيف من قبل مسلحي الحوثي في سماء مدينة ذمار وذلك أثناء مرور موكب قافلة غذائية كانت تسيرها الميليشيات لعناصرها في تعز.

وأشارت المصادر ان المواطن قال "أزعجتونا بالرصاص" ما دفع العناصر الانقلابية الى النزول من إحدى السيارات، وانهالوا عليه بالضرب بالهراوات وأعقاب البنادق بسبب التعبير عن انزعاجه من أصوات الرصاص، ولم يجرأ أحد التدخل لوقف الاعتداء.

وأكدت المصادر ان المسلحين الحوثيين أمسكوا بالضحية بعد الاعتداء عليه وقام أحدهم بإخراج "خنجر حاد " وأقدم على بتر إحدى أذني الضحية على مرأى ومسمع من العامة، وتركوه ينزف حتى أغمي عليه.

وأثارت هذه الجريمة استياء واستنكار المواطنين، وتعتبر هذه واحدة من الجرائم البشعة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بشكل يومي ضد المواطنين في ذمار.