مجزرة جديدة للمليشيات الانقلابية بحق المدنيين بتعز "أسماء"

ارتكبت مليشيا الحوثي والمخلوع مجزرة جديدة بحق المدنيين في مدينة تعز مساء الأربعاء.

وقالت مصادر ميدانية إن 9 شهداء ارتقوا فيما أصيب 7 آخرون جلهم مدنيين جراء سقوط قذيفتين في مدينة النور غرب المدينة.

وحسب المصادر، فإن المليشيات الانقلابية المتمركزة في الخمسين شمال المدينة قصفت حي النور بصورة عشوائية ما أسفر عن حدوث مجزرة بحق المدنيين.

أسماء الشهداء

1-وحيد محمد سلام 40 سنة

2-عبدالسلام حسن عبده الصالحي 40 سنة

3-برهان عبدالسلام المقطري 21 سنة

4-صلاح عبدالرزاق عبدالعليم الزهري . 19 سنة

5-حسام عادل قاسم الشميري 17 سنة

6-حسن عبدالله الريمي 50 سنة

7-راني محمد محمد صالح 20 سنة

8-هاشم محمد محمد صالح 27 سنة

9-مجهول

اسماء الجرحى

1-علي محسن ثابت الوهاسي

2-نادر وحيد محمد سلام طفل

3-فارع علي علي فرحان الشرعبي 40 سنة

4-جمال علي محمد الوصابي

5-محمد عبدالرزاق عبدالعليم الزهري 27 سنة

6-رمزي ثابت سعيد النجاشي 22 سنة

7-محمد حسن عبدالله الريمي 15 سنة