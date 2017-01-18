ميلشيات الحوثي تطلق النار على مواطن وتصيبه وسط مدينة إب

أصيب مساء اليوم الأربعاء مواطن برصاص مسلحي مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بمدينة إب وسط اليمن.

وقال مصدر محلي "أن المواطن أصيب عند الخامسة من مساء اليوم برصاص مسلحي مليشيا الحوثي وصالح في بحي المحافظة وسط مدينة إب".

وأفاد المصدر "أن مسلحي ميلشيات الحوثي وصالح المواطن أطلقوا وابل من الرصاص على المواطن بجوار منزل الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة إب ونائب محافظ المحافظة العميد أمين الورافي".

من جانب آخر وصل مستشفى الثورة العام بمدينة إب عدد من الجرحى من مليشيا صالح والحوثي من مدينة تعز، وبحسب مصدر طبي "وصل المستشفى قرابة ستة جرحى من مواجهات تشهدها محافظة تعز خصوصا في الجبهة الشمالية وشارع الأربعين".

وتشهد محافظة إب فوضى أمنية غير مسبوقة منذ سيطرة مليشيا الحوثي وصالح على المحافظة في أكتوبر من العام 2014، حيث تشهد المدينة انتهاكات يومية ترتكبها الميلشيات بحق المواطنين.