تسهيلات حكومية لتشجيع المستثمرين لإعادة قطاع السياحة لطبيعته بعدن

أكد نائب وزير السياحة محمد الدهبلي، أن الحكومة تعمل على تقديم تسهيلات استثنائية لتشجيع المستثمرين لأعاده قطاع السياحة الى وضعة الصحيح بمحافظة عدن.

وقال الدهبلي خلال زيارته الخميس لعدد من المرافق والمنشئات السياحية في عدن للاطلاع على حجم الأضرار التي لحقتها جراء الحرب، أن عدن أصبحت واعدة بالخير وتدعوا كل المستثمرين إلى المساهمة في اعادة البناء والتنمية.

من جانبه، أشار وكيل محافظة عدن المهندس غسان الزامكي إلى أن هذه الزيارة بداية لإعادة الحياة لتلك المرافق السياحية، مؤكدا أن قطاع المشاريع بمكتب الاشغال العامة والطرق بعدن قام خلال الفترات السابقة بعد الحرب بإنزال فرق هندسية وفنية لحصر الاضرار التي لحقت بالمباني والمرافق الحكومية والخاصة ومن ضمنها المرافق السياحية.

وأضاف أن تلك اللجان عاكفة على عمل تقارير لتقدير التكاليف اللازمة لا عادة البنية التحتية لكل تلك المرافق ومن ضمنها الفنادق السياحية التي تعرضت للدمار.

بدوره، أوضح مدير مكتب السياحة بعدن جعفر ابو بكر أن من ضمن الفنادق التي تضررت من الحرب فندق جولد مور السياحي خمس نجوم الذي يعتبر من املاك الدولة ويحتوي على أكثر من 120 غرفة وجناح وتم بنائه في بداية الثمانيات من قبل بلغاريا وحاليا يعتبر من أقل الفنادق التي تعرضت للأضرار.

ودعا الحكومة ممثلة بوزارة السياحية والقطاع الخاص للاستثمار وإعادة تأهيله بإسراع وقت من اجل تشغيله واستقبال كبار ضيوف الدولة وزوار العاصمة المؤقتة عدن باعتبار ان الوضع الحالي مشجع جدا .