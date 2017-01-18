يوم دام للمليشيات في مواجهات تعز: 14 قتيلا و 21 جريحا

قُتل 14 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وأصيب 21 آخرين، اليوم الأربعاء، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

واستشهد مقاوم وأصيب 17 من الجيش الوطني والمقاومة خلال تلك المواجهات في جبهات الريف والمدينة بتعز، بالإضافة إلى إصابة اثنين مدنيين جراء القصف الذي طال الأحياء السكنية من قبل المليشيات والذي يستمر بصورة يومية.

وتركزت الاشتباكات في تبة المرابحة بجبل العويد في منطقة العبدلة بمديرية مقبنة ، غرب تعز، وأشدها جبهات الجديد والوازعية وجبل العويد في مقبنة غرب تعز وكذلك شارع الأربعين شمال شرق المدينة.

وواصلت قوات الجيش الوطني هجومها في الساحل الغربي للمحافظة، وبإسناد جوي من طيران التحالف العربي، حيث تستمر عملية تمشيط منطقة الجديد وتطهيرها من الألغام استعداداً لاستكمال التقدم وتحرير مناطق جديدة باتجاه مدينة المخا، غرب تعز.

وأكدت مصادر مشاهدتها حالات فرار كبيرة في صفوف المليشيات الانقلابية في مناطق الساحل الغربي، وهروبها من مناطق المواجهات والمناطق القريبة منها باتجاه مدينة المخا ومنطقة يختل والخوخة؛ وذلك بعد تلقيهم ضربات موجعة من قبل قوات الجيش الوطني ومقاتلات التحالف العربي وتكبدهم عشرات القتلى والجرحى من الانقلابيين.

وذكرت المصادر أن عناصر المليشيات تسلم أسلحتها الشخصية "الكلاشنكوف" أو تلجأ لبيعها بأسعار زهيدة لمهربين من أبناء المناطق؛ مقابل تهريبهم من مناطق المواجهات ؛ عبر طرق ملتوية بعيدة عن نقاط التفتيش التابعة للمليشيات ؛ خوفا من إجبارهم على العودة إلى أرض المعركة أو مواجهة عقوبات إجرامية قد تصل حد القتل.

وشنت هجوما آخر على مواقع المليشيات في شارع الأربعين شمال شرق المدينة وتمكنوا من تطهير عدة عمارات كانت تتمركز فيها قناصة المليشيات وهي: بيت المحضار وبيت العواضي وبيت الوصابي وبيت الكباب، في الوقت الذي تكبدت فيه المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح.

وتعرضت الأحياء السكنية الواقعة غرب المدينة لقصف بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مواقع مليشيا الحوثي والمخلوع في شارعي الخمسين والستين ومنطقة الربيعي شمال وشمال غرب المدينة.