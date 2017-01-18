الحكومة: سنقدم تسهيلات لعودة منضمات الأمم المتحدة وفتح مكاتبها بعدن





أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ستقدم التسهيلات التي تساعد في عودة منضمات الأمم المتحدة وفتح مكاتبها الرئيسة في العاصمة المؤقتة عدن التي تعرضت لدمار كبير جراء الحرب العبثية التي شنتها مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على المدينة وغيرها من المحافظات.

وقال الدكتور بن دغر إن الأوضاع في عدن تحسنت كثيراً على كافة المستويات عما كانت علية قبل عام فقد عملت الحكومة على تطبيع الحياة وعودة بعض الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة كما قامت بتطهير محافظتي ابين وحضرموت من تنظيم القاعدة وداعش الاٍرهابي ومازالت تعمل على مطاردة بعض خلاياه النائمة وان الحرب على الارهاب والقضاء علية يتطلب مساعدة من المجتمع الدولي.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الوزراء اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس اللجنة الأمنية لمكتب الأمن والسلامة للأمم المتحدة في اليمن جوهانس جيكوب والمنسقة الأمنية لمكاتب الامم المتحدة ومديرة مكتب المفوضية الساميه لشؤون اللاجئين في اليمن و المنسق الامني ومدير مكتب الأمن والسلامة في عدن فيكتور كوبيان.