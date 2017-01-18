رئيس إعلامية الإصلاح يصف ما ورد في صحيفة الخليج بـ "المسخرة"

قال رئيس إعلامية الإصلاح علي الجرادي في رده على تقرير في صحيفة الخليج التي تتهم فيه الإصلاح بالقتال مع الحوثيين "هناك تهم تستحق الرد وتهم تجعل من صاحبها مسخرة".

وقال الجرادي "إن أعضاء حزب الإصلاح موزعين بين المعتقلات والجبهات في مواجهة المليشيات مع رفاقهم من كل القوى الوطنية".

وأضاف في تغريدات على حسابه في تويتر "الاصلاحيون في الجبهات يواجهون المليشيات مع رفاقهم من كل القوى الوطنية ودعم اشقائهم من المملكة والامارات العربية ..".

وكانت صحيفة الخليج قد نشرت تقرير في عددها الصادر في 14يناير اتهمت فيه الإصلاح بالقتال مع الحوثيين في الشمال بالإضافة إلى سرد تهم أخرى في محاولته إعاقة عملية التحرير في مدينة تعز.

ويعد حزب الإصلاح الوحيد من الأحزاب اليمنية الذي أعلن تأييده لعمليات التحالف العربي في بيان رسمي بعد انطلاقها في مارس من العام 2015 وتعرض أعضاء الحزب للتنكيل والاختطاف من قبل ميلشيات الحوثي منذ انقلابها على مؤسسات الدولة.

وبحسب بيانات الحزب فهو يعتبر قتال أعضاءه ضمن قوات الجيش الوطني واجب وطني من اجل إنهاء عملية الانقلاب على السلطة من قبل ميلشيات الحوثي وصالح، وقد قتل في المعارك قيادات كبيرة من الحزب خلال عاميين من الحرب.

ويعبر الاصلاح في مواقفه الثابتة والمعلنة عن الاشادة بالدور الإماراتي التي تلعبه في اليمن من خلال عاصفة الحزم ووقوفها الى جانب أشقائها ضد المليشيات الانقلابية.