ناطق محور تعز: مقتل 12 حوثيا خلال تقدم قوات الشرعية بجبهات القتال

قُتل 12 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية اليوم الأربعاء في مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية بمحافظة تعز.

وقال العقيد ركن منصور الحساني، الناطق باسم قيادة محور تعز العسكري، في بيان صحفي، إن الجيش الوطني واصل معاركة ضد المليشيات الأنقلابية في الساحل الغربي بعد تمكنه امس من تحرير منطقة الجديد وتطهيرها من الألغام.

وأضاف أنه سجل حالات فرار جماعية لعناصر المليشيات وهروبهم نحو مناطق يختل ومناطق ماقبل مدينة المخاء بتجاه الخوخة بعد تعرضهم لضربات قاصمة وسقوط عدد كبير منهم تحد ضربات طيران التحالف وأسلحة الجيش الوطني في الايام الماضية .

وفي جبهة الوازعية – بني عمر وراسن، أوضح الحساني، أن الجيش الوطني شن هجوما على مواقع العدو وتمكن من تحرير جبل الصيبارة الاستراتيجي ومدرسة الحكمة وموقع الهشام وتدور المعارك الآن حول موقع القاصبوجبل الشامي والمعارك مستمرة.

وغرب المحافظة بجبهة مقبنة، دارت معارك شرسة بين الجيش الوطني وبين المليشيات الانقلابية واستمرت لمدة 11 ساعة متواصلة وتكبد العدو خسائر كبيرة في المعدات ولأرواح .

وفي الجبهة الشمالية، تحدث الحساني عن شن الجيش الوطني هجوماً على مواقع العدو في شارع الأربعين وتمكن من تحرير بيت المحضار وبيت العواضي والوصابي والكباب ولاتزال المعارك مستمرة والعدو يتكبد خسائر كبيرة بالمعدات ولأرواح .