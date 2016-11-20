وزير الداخلية: الانقلابيون يصدرون الإرهاب للمحافظات المحررة





قال نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، اللواء حسين ‏عرب، إن قوى الانقلاب ممثلة في جماعة الحوثي ‏والمخلوع صالح، تعمل على تصدير الإرهاب إلى المناطق ‏المحررة، وذلك في محاولات منها لإعاقة ‏الحكومة الشرعية عن القيام بواجباتها تجاه السكان.‏





عرب وخلال حفل تخرج الدفعة الأولى من وحدات مكافحة الإرهاب في عدن أمس السبت، أوضح أن ‏الحكومة قطعت شوطا كبيرا في الملف الأمني، وهي تتطلع ‏إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في القريب العاجل.‏





واشار عرب الى إن الوحدات الخاصة هي الذراع الأقوى في ‏ضرب كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار وسيادة ‏البلاد، كونها المعنية بمكافحة الإرهاب الذي تم تصديره إلى ‏المحافظات المحررة من قبل ميليشيا الحوثي وصالح ‏الانقلابية.‏





هذا وتحاول مليشيات الحوثي والمخلوع اقلاق السكينة العامة في المحافظات المحررة وقد ضبت الاجهزة الأمنية في عدن ومأرب وعدد من المحافظات المحررة خلال الأشهر الماضية خليات ارهابية تتبع الانقلابيين وكانت تخطط لتنفيذ عمليات ارهابية.





المصدر | الصحوة نت