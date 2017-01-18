حجة: اختطاف تربوي وسط المدينة وتقرير حقوقي يكشف اكثر من 600 حالة اختطاف خلال العام الماضي

اختطفت ميليشيات الحوثي وصالح بمحافظة حجة ظهر اليوم التربوي والاداري بمكتب التربية صالح هادي ريبان اثناء مروره بجوار المستشفى الجمهوري وسط المدينة .

وقالت مصادر محلية للصحوة نت بانه تم اقتياد التربوي "ريبان" الى سجن الامن السياسي بالمحافظة ، متهمين المدعو ابو العز سلبه بارتكاب جريمة الاختطاف دون تهمة ..

تجدر الاشارة الى ان ائتلاف المنظمات الحقوقية بحجة قد سجل اكثر من 600 حالة اختطاف وإخفاء قسري نفذتها الميليشيات خلال العام الماضي 2016م ، غالبيتهم من الناشطين السياسيين والحقوقيين والتربويين والاكاديميبن والعمال ، بالإضافة إلى عشرات الحالات من الأطفال والنساء .

كما بين التقرير بأن 432 مختطفاً من بينهم تعرضوا للتعذيب في سجون المتمردين ، اودت بحياة احدهم وشلل آخر ، نتيجة استخدام اساليب وحشية في التعذيب وصل حد صب مادة الاسيت على اجسام بعضهم .. فيما اكد تعرض كافة المختطفين للتغذيب النفسي ..