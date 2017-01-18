الحكومة توجه بسرعة استكمال إجراءات صرف المرتبات في عموم المحافظات





وجه مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر بسرعة استكمال إجراءات صرف رواتب موظفي الدولة في جميع المحافظات دون استثناء بما فيها المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية.

المجلس شدد على سرعة استكمال إجراءات صرف رواتب المتقاعدين والعسكريين.

وأشاد المجلس بالانتصارات التي حققها الجيش والمقاومة الشعبية في مختلف الجبهات.





وفي وقت سابق قال نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية إن الحكومة جاهزة لصرف مرتبات الموظفين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع. مشيراً أن عملية صرف المرتبات في تلك المحافظات مرهون باستجابة الانقلابيين وتعاطيهم الإيجابي مع دعوة الحكومة، وارسال كشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2016م من قبل الوزارات والمحافظات تنفيذا لتوجيه وزير الخدمة المدنية في هذا الشأن.

وأكد عبدالعزيز جباري أنه لن يتم الصرف لغير الموظفين المثبتين في سجلات الخدمة المدنية حتى شهر ديسمبر 2014م، قبل انقلاب الميليشيات على السلطة الشرعية. مضيفاً أن الحكومة غير معنية بصرف أي مرتبات بعد تاريخ ديسمبر 2014م.





الصحوة نت | متابعة خاصة

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