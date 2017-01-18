المحويت: وثيقة تكشف توجيهات حوثية بتسليم 30% من ايرادات الزكاة لصالح المليشيات المسلحة

أكدت مصاد محلية في محافظة المحويت ان المليشيات الحوثية خصصت 30% من الإيرادات الزكوية لصالح ما تسمى لجانها الشعبية كمكافآت شهرية .

وبحسب الوثيقة التي حصل عليها المركز الإعلامي لإقليم تهامة الموجه من القائم باعمال مدير عام المديرية في الرجم الحوثي المدعو / احمد البصل إلي مكتب الواجبات بالمحافظة الخاضع لسيطرة المليشيات تشير إلى تخصيص 30% من الإيرادات الزكوية اسوة بباقي المديريات وتصرف لمندوبهم الحوثي بالمديرية.

وتقول المذكرة: "نظراً لما تقوم به "اللجان الشعبية" في الميدان من تشكيل نقاط وتفتيش وتحركات امنية وأسوة بالمديريات الأخرى في المحافظة بشأن ما يتم خصمه من حصة الواجبات الزكوية يتم خصم ثلاثون بالمائة لصالحهم وتسلم عبر مندوبين لهم".

وتواصل المليشيات نهب المبالغ المالية التي تم تحصيلها من المواطنين في الاشهر الماضية كمتأخرات زكاة وضرائب وجمارك وغيرها من الايرادات التي ذهبت أخيراً إلى جيوب المليشيا المسلحة والفاسدين بالمحافظة .

من جهة اخرى ذكرت مصادر محلية في مديرية الرجم قيام المليشيا بسرقة ونهب خزان مياه التابع لجامع احمد بن حنبل والذي نهبت جميع محتوياته مع مسجد النساء والمركز النسوي التعليمي في الشهر الماضي وتمركزت بداخله وخصصته للإجتماعات السرية لها .