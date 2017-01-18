الرئيسية / آخر الأخبار

تقدم لقوات الجيش والمقاومة بالوازعية غرب تعز

الأربعاء 18 يناير 2017 05:33 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تقدم لقوات الجيش والمقاومة بالوازعية غرب تعز


قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن قوات الجيش والمقاومة أحرزت اليوم الأربعاء تقدماً كبيراً غرب المدينة.

وحسب المصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيات الانقلابية في منطقة القرف وعدد من المواقع المجاورة ولا تزال الاشتباكات مستمرة في محيط وادي  المِعْقَمْ وبَخِيتَه جنوب الشقيراء.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير مدرسة الحكمة التي كانت تتمركز فيها المليشيات وتقع بالقرب من منطقة العُقِيَدَهْ وجبل الصيبارة بالوازعية غرب تعز.

يأتي هذا تزامناً مع استمرار المعارك في الساحل الغربي والجنوبي لمحافظة تعز وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيات الانقلابية.


الصحوة نت | متابعة خاصة

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى