تقدم لقوات الجيش والمقاومة بالوازعية غرب تعز





قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن قوات الجيش والمقاومة أحرزت اليوم الأربعاء تقدماً كبيراً غرب المدينة.

وحسب المصادر، فإن قوات الجيش والمقاومة شنت هجوماً عنيفاً على مواقع المليشيات الانقلابية في منطقة القرف وعدد من المواقع المجاورة ولا تزال الاشتباكات مستمرة في محيط وادي المِعْقَمْ وبَخِيتَه جنوب الشقيراء.

وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من تحرير مدرسة الحكمة التي كانت تتمركز فيها المليشيات وتقع بالقرب من منطقة العُقِيَدَهْ وجبل الصيبارة بالوازعية غرب تعز.

يأتي هذا تزامناً مع استمرار المعارك في الساحل الغربي والجنوبي لمحافظة تعز وسط خسائر كبيرة في صفوف المليشيات الانقلابية.





الصحوة نت | متابعة خاصة