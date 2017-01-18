إب: المليشيات توقف العمل بأرضية تاجر في ظل ارتفاع وتيرة السطو على الأراضي

أوقفت مليشيات الحوثي وصالح الإنقلابية العمل بأرضية تابعة لأحد تجار إب بهدف السطو عليها واعتدت بالرصاص على مهندس كان يعمل فيها. وأفادت مصادر محلية أفادت بأن المليشيات تمكنت من ايقاف العمل بأرضية تتبع التاجر أحمد جلب في تبة قلالة بمنطقة الحمامي التابعة لمديرية الظهار بالمحافظة.

وأكدت المصادر أن المليشيات التي منعت البناء بغرض السطو وابتزاز التاجر جلب، اعتدت على المهندس عبدالله صالح الشعري الذي كان يعمل في الأرضية وأطلقت عليه الرصاص.. ولم تكتف بذلك بل واصلت الاعتداء بالرصاص الحي على والد المهندس الشعري في منزله.

ويعمل والد المهندس عبدالله الشعري ضابطا كبيرا بجهاز المخابرات "الأمن السياسي" بمحافظة إب ورغم علاقته مع المليشيات الإ أن ذلك لم يشفع له من الإعتداء الذي تعرض له مع نجله من قبل الحوثيين.

وتشهد محافظة إب عمليات سطو كبيرة على أراضي لرجال أعمال ولمؤسسات أهلية ومواطنين، كان آخرها تمليك قيادات حوثية في المحافظة أرضية تتبع بنك أهلي لمتنفذ حوثي من محافظة عمران شمال اليمن، فيما استغل متحوثو بيت الصبري نفوذ وزير مؤتمري في حكومة الانقلابيين في السطو على أراضي لمواطنين في مفرق رهيش بمديرية المخادر شمال محافظة إب.

وارتفعت وتيرة السطو المسلح في الفترة الأخيرة على الأراضي في محافظة إب من قبل قيادات حوثية قادمة من خارج المحافظة مستغلين الأوضاع الراهنة التي تشهدها البلد وسط فلتان وفوضى أمنية غير مسبوقة في المحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع منذ منتصف اكتوبر 2014م.